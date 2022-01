Evenepoel en vele anderen uit de wielerwereld steunen Bernal: "Je zal sterker terugkomen, kampioen!"

Nadat Bernal op training tegen een bus aan knalde, bevestigde Ineos dat hij naar het ziekenhuis gebracht werd voor verdere onderzoeken. Die brachten helaas zeer ernstige blessures aan het licht: Bernal heeft zijn dijbeen en knieschijf gebroken en liep ook gebroken rugwervels op. De Colombiaan blijft zeker nog enkele dagen op intensieve liggen en is maanden out.

Dat houdt ook Remco Evenepoel bezig, uitgerekend op de dag waarop die zijn 22ste verjaardag viert. Evenepoel richt zich via sociale media tot Bernal: "Egan, ik wens je alle sterkte en motivatie voor een spoedig herstel. Je zal sterker terugkomen, kampioen!"

Egan, I wish you all the strength and motivation for a speedy recovery, you will come back stronger Champ! 👊🏻❤️ Egan, te deseo toda la fuerza y motivación para una pronta recuperación, volverás más fuerte campeón! 👊🏻❤️ pic.twitter.com/mpKQLKR77B

Evenepoel is lang niet de enige die enorm meeleeft met Bernal. "Ik stuur Egan Bernal mijn warmste wensen voor een spoedig herstel", schrijft Peter Sagan. "Egan, ik kijk eer naar uit om je sterker dan ooit te zien terugslaan." Ook Alejandro Valverde en vele andere renners en ploegleiders laten blijken dat ze hopen op het beste voor Bernal.

I'm sending @Eganbernal my warmest wishes for a speedy recovery. Egan, I look forward to seeing you bounce back stronger than ever and sharing the road with you wherever we race!