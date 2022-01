Steels maakt de rekening van Remco Evenepoel: "We weten dat van gasten die niet willen verliezen"

Remco Evenepoel kwam afgelopen jaar af en toe eens de man met de hamer tegen, maar hij liet ook heel mooie dingen zien.

Remco Evenepoel wordt door velen als een absolute topper voor de toekomst gezien. Dat kan hij zeker worden, maar zijn eigen karakter maakt het er niet simpeler op.

Tom Steels gelooft nog altijd dat zijn discipel tot grote dingen in staat is. “Maar ze moeten allemaal leren dat je niet voor eeuwig vijf stappen in één keer kan zetten”, klinkt het bij Cycling Weekly.

Ook zijn karakter beïnvloedt mee de prestaties. “We weten allemaal dat de gasten die echt niet willen verliezen, na een wedstrijd nogal uitgesproken zijn. Natuurlijk moet je je frustraties managen, maar het zorgt er ook voor dat je alles geeft om een race te winnen. Je moet die balans vinden, dat is niet makkelijk.”

Uiteindelijk draaide hij nooit op volle kracht nog vorig jaar. “Als Remco boos is op een ander, staat hij op de voorpagina. Aan het einde van het afgelopen seizoen zagen we de Remco die we willen zien, bijvoorbeeld bij het EK en WK. Hij had desondanks niet eens zijn beste basisconditie. Het was een moeilijk jaar voor hem. Deze winter heeft hij zonder problemen getraind en dus is hij op een veel betere plek dan een jaar geleden.”