Toon Aerts beseft dat Eli Iserbyt de kopman zal zijn op het WK veldrijden: "Hij steekt er wat bovenuit"

Toon Aerts won de voorbije jaren telkens brons op het WK veldrijden na Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het is dus nog maar de vraag tot wat Aerts nu in staat is aangezien de twee grote tenoren niet van de partij zijn.

Toch beseft Toon Aerts wel dat hij niet de topfavoriet is om het WK te winnen en dat hij ook niet de kopman zal zijn binnen de Belgische ploeg. "Eli Iserbyt steekt er wat bovenuit. We moeten het nog over de tactiek hebben, maar een renner die zo veel kan winnen gaat het voordeel krijgen", aldus Aerts in een interview dat bij Sporza te lezen is.

Toch schat Aerts zichzelf niet kansloos in. "Iserbyt en Pidcock zijn de twee topfavorieten, maar op de tweede rij zijn er ook nog heel wat renners, zoals ikzelf en Michael Vanthourenhout. Ook met Lars van der Haar moet je rekening houden, want hij is zeer snel aan de streep", legde Aerts uit.