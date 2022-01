Reacties uit Belgische kamp op mixed relay: "Gekomen voor hoogste schavotje maar moeten tevreden zijn"

De mixed relay is achter de rug, met een derde plaats voor het Belgische team. Hoe moet daar nu op terug gekeken worden? België was gestart om op zoek te gaan naar de overwinning. Soete, Vandeputte, Franck en Crabbé weten nu alvast wat het is, zo'n mixed relay afwerken.

Daan Soete was de eerste Belg die aan zet was. Een rondje volle bak gaan in Fayetteville vond hij geen evidentie. "In de cross hou je nog wel iets achter de hand omdat je nog een uur voort moet. Maar nu was het 2e deel wind tegen. Dat maakte het wel extreem lastig. Ik dacht dat we iets meer kans zouden hebben, maar het was net niet", concludeert Soete bij Sporza.

Kiona Crabbé speelde in de tweede ronde enkele plaatsen kwijt, niet onlogisch. "In de cross ben ik echt een diesel, ik kom niet zo snel op gang. Ik heb geprobeerd om er het beste van te maken. In het begin ging dat heel goed. Daarna heb ik me iets te hard opgeblazen."

De verzuring was wel aanwezig

Ook Alicia Franck vond het best zwaar. "De verzuring was wel aanwezig", moet ze bekennen. En wat te denken van de uitslag? "We zijn gestart om te winnen", vertelde Franck. "We hebben ons best gedaan. Het zat ook allemaal dicht bij elkaar. Op zo'n snel parcours is het moeilijk om plaatsen goed te maken. Maar het podium is mooi en wie weet zit er volgend jaar wel meer in."

De man die de podiumplaats voor België veiligstelde, is Niels Vandeputte. "We kwamen naar hier om op het hoogste schavotje te staan. Maar ik denk dat we tevreden moeten zijn met de wedstrijd die we gereden hebben. Ik denk dat we allemaal het maximale hebben gegeven."