🎥 Tweede zege voor Lotto, de tweede voor een Belg: Arnaud De Lie wint al in zijn derde koers als profrenner

Met de Trofeo Playa de Palma-Palma, een afspraak voor de snelle mannen, werd de Challenge Mallorca afgesloten. In één van de klimkoersen van de Challenge Mallorca had Tim Wellens eerder deze week al gewonnen. Met Arnaud De Lie deden ze er bij Lotto Soudal al een tweede succes bij.

Want de Trofeo Palma draaide na 169 kilometer zoals verwacht uit op een massasprint. Met De Lie van Lotto en Sasha Weemaes van Sport Vlaanderen-Baloise deden twee jonge Belgen volop mee voor de prijzen. Molano werd uiteindelijk de voornaamste belager van De Lie, maar de neoprof was ook sneller dan de Colombiaan. De Lie begint zijn profcarrière dus met een knaller!

