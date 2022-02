22-jarige Maxim Van Gils rijdt na valpartij nog naar knappe ereplaats: "Ik hoopte nog op een beetje meer"

Maxim Van Gils krijg je niet meteen klein. Een valpartij verstoorde zijn plannen enigszins. Op zijn 22ste kan hij echter al strijd leveren tussen de profs. De jongeman van Lotto Soudal bewees dat de aankomst in de tweede rit in de Saudi Tour wel iets voor hem was met een dichte ereplaats.

"Het was een leuke etappe die zowel mezelf als Caleb Ewan goed lag. Al wisten we niet veel over wat we mochten verwachten. Over een nieuwe weg was online niets te vinden. Jammer genoeg ben ik gevallen na 70 kilometer, maar ik herinner me niet juist meer hoe het gebeurd is", kan Van Gils over zijn val maar weinig kwijt.

"Plots lag ik tegen de grond", moest hij zelf ook vaststellen. "Ik heb aan mijn rechterzijde behoorlijk wat schaafwonden opgelopen. Maar ik was nog altijd gefocust op het behalen van een goed resultaat. De jongens deden weer een uitstekende job om ons in een goede positie te krijgen."

Zo kon de renner uit Wuustwezel alsnog zijn kans wagen in de oplopende slotkilometers. "Ik hoopte op nog een beetje meer dan die vierde plaats, maar ik kwam net dat tikkeltje tekort om de aanvallen te volgen. Ik kijk uit naar de koninginnenrit van vrijdag. Ik hoop me daar te verzekeren van een stek in de top drie van het algemeen klassement."