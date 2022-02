Finish in Abu Rakah kan iets voor Cian Uijtdebroeks zijn: alles over de tweede etappe in de Saudi Tour

Kan een Belg een hoofdrol opeisen in de tweede rit van de Saudi Tour? Cian Uijtdebroeks is één van de renners die zich op de aankomst in Abu Rakah misschien wel kan tonen. Een kans voor punchers en al wie goed bergop kan rijden.

De moeite dus om alle gegevens over de tweede rit van de Saudi Tour te verzamelen. De af te leggen afstand is 163,9 kilometer. Voor de rode puntentrui - na de openingsetappe in het bezit van leider Caleb Ewan - kunnen maximaal 15 punten gescoord worden. Voor het klassement van de superstrijdlust kunnen dan weer 9 punten behaald worden.

De officiële start zal gegeven worden om 11u40 plaatstelijke tijd. De aankomst wordt verwacht omstreeks 15u40 plaatselijke tijd. Omgerekend naar onze klok betekent dit een start om 9u40 Belgische tijd en een aankomst rond 13u40 Belgische tijd.

SLOTKILOMETERS OPLOPEND

Er zal van de Taibah University naar Abu Rakah gereden worden. In de eerste 95 kilometer zijn er stukken die gestaag omhoog lopen, waarna de renners dan ook in de vallei duiken. Het tweede deel van de rit verloopt voortdurend op en af. Op 21 kilometer van de aankomst is er een stevig knikje. Het is echter vooral uitkijken naar die laatste oplopende kilometers voor de finish, waar types als Uijtdebroeks zich al eens volop kunnen testen.

Bekijk hier het profiel van de tweede etappe in de Saudi Tour