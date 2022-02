Maakt SD Worx van Kopecky grote winnares? "Vind dat ik tot wereldtop behoor, de Ronde hoog op verlanglijstje"

Kan Lotte Kopecky bij het sterke SD Worx uitgroeien tot een winnares van de grote koersen? Dat is alvast het idee dat achter de overstap zit, zowel vanuit het perspectief van de renster als uit dat van de ploeg. Bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen winnen zou een droom zijn die in vervulling gaat.

In een video-interview vroegen we Kopecky om te beginnen achter de eerste trainingskampen. "We hebben twee stages achter de rug, een derde komt eraan. Het was in het begin een beetje bang afwachten. De groep was er al grotendeels, we waren met slechts twee nieuwe rensters. Je wordt er zo ingesmeten, maar het is heel goed meegevallen. Ik houd er een goed gevoel aan over, er is een gezonde sfeer."

Kopecky onthulde ook haar programma. "Ik begin met de Omloop, gevolgd door Strade. Dan rijd ik Drenthe, Brugge-De Panne, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik rijd niet alle wedstrijden, we hebben een goed uitgebalanceerd programma gekozen. Kwaliteit boven kwantiteit." Kan de pas voorgestelde E3 er nog bij? "Ik wist dat die wedstrijd er zou komen, maar niet wanneer. We moeten eens bekijken of dat in de planning past."

SEIZOEN OPGEDEELD IN DRIE DELEN

"Ik heb mijn seizoen opgedeeld in drie delen", verduidelijkt de Belgische kampioene. "Het eerste is het voorjaar, ik wil eerst dat goed afwerken. Het tweede deel is de Tour en het derde deel draait rond het WK. Ik zou het heel cool vinden om een rit in de Tour te winnen. In het voorjaar staat de Ronde van Vlaanderen hoog op mijn verlanglijstje. Maar laat ons beginnen met 'een klassieker' winnen. Als dat lukt, zal ik al blij zijn."

Op de ploegvoorstelling schetste ploegleider Danny Stam Kopecky als een toprenster die nog geen veelwinnares was omdat ze niet die sterke ploeg om zich heen had. "Ik ga 100 procent akkoord met Danny's mening. Ik vind van mezelf dat ik tot de wereldtop behoor, maar in de finale was het tot altijd vrij moeilijk om het af te maken. Mede omwille van het ploegenspel. Naar SD Worx gaan is een grote stap voorwaarts."

ROL BIJ SD WORX MOET KOPECKY LIGGEN

Omdat ze in principe niet die inspanning te veel moet doen, maar ook in zijn geheel. "Het zal een andere manier van koersen zijn. We zullen elke wedstrijd met zes supersterke rensters aan de start staan. Ik zal niet elke keer de kopvrouw zijn en dat is nog wel een leuke rol."