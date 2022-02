Na 'Djokovic van de koers'-kritiek schept Van Avermaet duidelijkheid: "Herstelcertificaat geldig tot na Parijs-Roubaix"

Happy is Van Avermaet niet dat vragen blijven komen rond zijn vaccinatie. Hij wilde wel duidelijkheid scheppen en was dan ook bereid om die vragen te beantwoorden. Hij is hersteld van een coronabesmetting, zijn deelname aan Parijs-Roubaix komt dan ook niet in het gedrang.

Van Avermaet is zoals bekend van plan om pas na de klassiekers van plan om zijn boosterprik te laten zetten. Hij is niet ondertussen van gedacht veranderd. "Mijn vaccinatiestatus is privé", lacht hij er eerst zelf nog mee op een digitale persbabbel. Onlangs noemde een Spaanse krant hem nog 'de Djokovic van de koers'. Heeft dat pijn gedaan? "Neen, ik begrijp alleen niet waarom ik altijd vragen krijg rond mijn vaccinatie. Mijn plannen zijn niet veranderd. Ik heb mijn Covid Safe Ticket, ik heb gevaccineerd. Alles is in orde met mij." HERSTELD VAN CORONABESMETTING Door gewijzigde regels zal het binnenkort nodig zijn om drie keer gevaccineerd te zijn om te kunnen koersen in Frankrijk. Parijs-Roubaix zou dan in het gevaar kunnen komen, maar bij Van Avermaet zit het anders. "Ik heb Covid gehad. Het zou een beetje stom zijn om Covid gehad te hebben en dan de booster te halen als het ook niet hoeft." "Het is een beetje te zot voor worden om u te blijven beschermen tegen iets waar je niet ziek van geworden bent. Ik heb mijn herstelcertificaat omdat ik genezen ben van een coronabesmetting. Dat certificaat is geldig tot na Parijs-Roubaix", kondigt Van Avermaet aan. Hij verzekert overigens dat hij de komende maanden wel voorzichtig zal blijven. "Ik ga me aan de regels houden."