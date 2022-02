WorldTour krijgt er in toekomst een Belgische vrouwenkoers bij: in 2022 eerste keer E3 in het dameswielrennen

De wedstrijd Leiedal Koerse bestond reeds en werd in 2019 nog gewonnen door Lucinda Brand. De organisaties achter Leiedal Koerse en E3 Saxo Bank Classic slaan nu de handen in mekaar, om samen een WorldTour-koers bij de vrouwen tot stand te kunnen brengen.

Het zal bij de vrouwen gaan om een wedstrijd van 1.2-categorie, maar het is de bedoeling om zo snel mogelijk de stap te zetten naar de WorldTour. In 2022 zal dat dus nog niet het geval zijn. De E3 voor vrouwen gaat dit jaar door op zaterdag 30 april.

