Joran Wyseure zonder druk naar Maldegem: "Ik leef op een wolk"

Zaterdag wordt de Parkcross in Maldegem gereden. Voor het eerst ook weer met publiek erbij.

Wereldkampioenen Zoe Bäckstedt (meisjes junioren) en Joran Wyseure (mannen beloften) zijn er alvast van de partij om hun regenboogtrui te tonen. Dat kan enkel in de opwarming, niet in de koers zelf.

“Bij mij is de druk er na het WK helemaal af. Ik leef op een wolk maar wil in de resterende crossen wel nog laten zien dat ik die trui waard ben. In Maldegem zal veel afhangen van mijn start”, zegt Joran Wyseure.

“Ik reed twee jaar geleden deze Ethias Cross voor het eerst en ik vond het een plezant en uitdagend rondje. Een snelle omloop, maar door de bospassages, de zandstroken en de hellinkjes toch selectief.”