Organisatie schept duidelijkheid na uitlatingen Evenepoel over gravelrit: "Het ligt er nu goed bij"

Met ritwinst en de leiderstrui in zijn bezit loopt het perfect voor Remco Evenepoel. De gravelrit komt er nu aan in de Ronde van Valencia, met een aankomst bergop en op onverharde wegen. Evenepoel dacht die aanvankelijk te verkennen, maar kwam rotsen en stenen tegen die los lagen.

Evenepoel dacht dat hij verkeerd was, zo gaf hij aan in de persbabbel enkele dagen geleden voor aanvang van de Ronde van Valencia. De top van de klim heeft hij dus nog niet gezien. Paco Benitez, technisch directeur van de koers in Valencia, geeft bij Cyclingnews aan dat de weg inmiddels berijdbaar is gemaakt. "Hij moet naar boven geweest zijn toen het nog niet opgelost was."

Benitez vond ook dat er niet overdreven moest worden. "Akkoord, het is geen snelweg, maar wat hij zei over losse stenen die er liggen... Als hij naar boven ging in januari, zal hij die stenen gezien hebben en gedacht: "Hmmm, dit gaat knotsgek worden"."

PLAN B

Volgens Benitez mag er geen twijfel over bestaan over de huidige toestand van de weg in de slotkilometers. " We hebben er zelfs aan gedacht om te sproeien en de aarde vaster te makken, maar het ligt er nu goed bij." Desondanks is de organisatie op alles voorbereid. "We hebben een plan B om op de top te geraken via een alternatieve route over tarmac. Voor de tv-kijkers zou het spectaculair moeten zijn."