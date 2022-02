Toon Aerts slaat dubbelslag op Krawatencross en doet woordje over broer Thijs: "Hoop het voor hem"

Toon Aerts pakte in Lille niet alleen de zege, maar is ook zo goed als zeker van de eindwinst in de X2O-trofee.

Aerts reed van start tot finish aan de leiding in de Krawatencross van Lille. In het klassement van de X2O-trofee heeft hij momenteel 7 minuten en 23 seconden voorsprong op Eli Iserbyt. Met nog één cross te gaan kan hij niet meer bijgehaald worden. “Het was een doel op mijn bucketlist om alle klassementen eens te winnen, en ik kan nu de X2O Badkamers Trofee afvinken. We hebben nog wel een race te gaan. Het is ook belangrijk dat ik win, omdat X2O Badkamers een van onze sponsoren is”, zegt Aerts achteraf. Toon Aerts bedankte zijn mecaniciens en kinesisten en had ook nog een woordje voor zijn broer Thijs Aerts. “Thijs heeft geen makkelijk jaar achter de rug. Hij heeft veel miserie gekend en baalde gisteren van zijn 26ste plaats, maar vandaag bewijst hij dat hij een crosser is. Ik hoop dat Thijs volgend seizoen nog prof is.”