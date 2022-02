En daar is het wederwoord, Van Kasteren slaat terug: "Een zware beschuldiging, ik heb advocaat gecontacteerd'

Hans van Kasteren werd danig door de mangel gehaald. Ook hij heeft recht op een wederwoord en dat komt er dan ook in de Vlaamse kranten. Vooral dat Jans Tormans insinueerde dat zijn praktijken veel weg hebben van mensenhandel, zit hem hoog.

"Er wordt een beeld van mij geschetst alsof ik een profiteur ben, dat ben ik niet", benadrukt Van Kasteren in HLN. "Wie mij een klein beetje kent, weet dat ik de procenten die er zouden te verdienen zijn in de cross, niet nodig heb. Ik kan zo ook wel leven. Ik heb voor Wyseure en Verstrynge, met wie ik al twee jaar samen werk, nog geen cent in rekening gebracht. Dat ga ik ook niet doen. Ik heb altijd een hart voor deze sport gehad."

Beiden zijn momenteel dan ook nog belofte. "Als ze eenmaal profwielrenners zijn, wordt het een ander verhaal. Dan vraag ik wel een vergoeding. Dan nog is het maar minimaal, maar dan wil ik mijn onkosten kunnen betalen. Tot vandaag heb ik nul euro van die jongens gezien. Dan vind ik het woord 'mensenhandel' wel een heel grof woord."

Ik vind dat Tormans te ver is gegaan

Van Kasteren pikt het niet dat Tormans die term op hem kleeft. "Ik vind dat hij hier iets te ver is gegaan. Dat vind ik niet slim voor een zakenman. Ik vind dat een zware beschuldiging. Ik heb ook een advocaat gecontacteerd, met de vraag of we daar iets mee gaan doen."

Bij Het Nieuwsblad reageert Van Kasteren ook op de kritiek van de andere betrokken personen. Zoals Geert en Bart Wellens. Van Kasteren maakt duidelijk dat hij en Geert Wellens nooit vrienden zijn geweest en dat hij Bart in een telefoongesprek gezegd heeft dat hij niet getrouwd is aan Alpecin. Aan het adres van Lefevere maakt Van Kasteren duidelijk dat Wyseure en Verstrynge er zelf voor kozen om naar Alpecin-Fenix te gaan.