Veldritseizoen nog niet helemaal gedaan: wie pakt Superprestige-winst en wint klassieker in Gavere?

Eén van de oerklassiekers wordt niet meer in november gereden maar door de herlocatie op de kalender is het veld in Gavere wel het strijdtoneel voor de laatste manche van de Superprestige en dus ook de strijd voor de eindwinst.

Mannen

In dat klassement heeft Eli Iserbyt 4 punten voor op Toon Aerts en 13 op Quinten Hermans, het zal dus duidelijk een strijd Iserbyt-Aerts zijn. Vorig jaar werd de cross gewonnen door Pidcock en ook Van der Poel en Van Aert pronken tweemaal op de erelijst. Enkel Eli Iserbyt kon als enige de triparte doorberken sinds 2015 door te winnen twee jaar geleden.

© photonews

Vorig jaar eindigde Toon Aerts voor Eli Iserbyt maar door het vele klim- en klauterwerk schatten we de kansen voor Iserbyt toch hoger in om de eindzege te pakken na een overwinning in Gavere. Al zal Lars van der Haar er ook niet veraf zijn. Toon Aerts moet dan weer tonen dat de conditie nog goed genoeg is.

Vrouwen

Bij de vrouwen is het eindklassement al bijna beslist. Lucinda Brand heeft namelijk 7 punten voorsprong op Denise Betsema en 8 op Annemarie Worst. Aangezien Betsema vorige week nog genaaid moest worden aan een wonde op haar hand, is het nog maar de vraag hoe sterk ze zal zijn in Gavere.

Bovendien is Brand erop uit om nog zoveel mogelijk te winnen nadat ze op het WK tevreden moest zijn met een zilveren medaille.