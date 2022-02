Het wegwerpgebaar van Evenepoel verklaard: "Begrijp niet hoe renners in elkaar kunnen haken in sprint bergop"

Heel even was er een wegwerpgebaar van Remco Evenepoel te zien, nadat Foss en Higuita in mekaar haakten tijdens de sprint bergop in de tweede etappe van de Ronde van de Algarve. Met als gevolg dat die twee tegen de grond gingen. Evenepoel kon niet geloven dat het nog zo gevaarlijk werd.

In een eerste reactie na afloop van de etappe bekeek Evenepoel het positief. Dat kunt u HIER nog eens lezen. Anderzijds was er wel dat wegwerpgebaar. Daar kwam de voorlopig beste jongere in de Ronde van de Algarve terug in de Vlaamse kranten HLN en HNB.

"Het was geen verwijt naar iemand", verduidelijkt Remco Evenepoel in Het Laatste Nieuws. "Het was een gebaar van ongeloof. Hoe kan het dat het zo hectisch was in de slotkilometer? Ik begrijp niet hoe renners in elkaar kunnen haken tijdens een sprint bergop."

BRUUSKE BEWEGING

De val van Foss en Higuita was overigens niet het enige incident in de sprint. Ineos-renners Hayter en Martínez zigzagden van links naar rechts. "Een bruuske beweging. In een massasprint diskwalificeren ze renners voor zo'n manoeuvre." Eens voorbij de streep ging Evenepoel verhaal halen bij de twee. De amicale handdruk wees erop dat ze alles hadden uitgepraat.