Vader Sweeck onthult dat zoon andere ploeg zoekt: "Zitten te veel toppers in hetzelfde team"

Laurens Sweeck sloot het veldritseizoen af met een zege in de Sluitingsprijs van Oostmalle. Achteraf onthulde vader Stefaan aan Play Sports dat zijn zoon volgend seizoen waarschijnlijk niet meer voor Pauwels Sauzen-Bingoal zal rijden.

Vader Stefaan zorgde daarmee toch voor wat commotie. “Ik kan er nog niet echt iets over zeggen, maar ik denk niet dat hij volgend seizoen nog voor dezelfde ploeg rijdt. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar dat zal de komende weken misschien wel duidelijk worden", klonk het voor de camera.

"De kans is wel groot dat hij nog tot Nieuwjaar bij dezelfde ploeg blijft", zei hij nog. Daarna zou Laurens andere oorden opzoeken. "Dat zou de bedoeling zijn. Ik denk dat het nodig is voor hem, maar ook voor de sport. Momenteel zitten er te veel toppers in hetzelfde team en dat is niet gezond voor het veldrijden."