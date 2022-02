Kenny Dehaes heeft job bij voetbalclub Anderlecht en volgt koers nog: "Mathieu kennende kan hij plots Sanremo winnen"

Hoe zou het zijn met Kenny Dehaes? Zijn laatste job in de koers: verzorger zijn bij de ploeg van Mathieu van der Poel. Inmiddels heeft Dehaes het wielrennen geruild voor het voetbal: hij is nu aan de slag als masseur bij voetbalploeg RSC Anderlecht.

Kenny Dehaes was zelf profrenner, tot hij eind 2019 de fiets aan de haak hing. Hij bleef dus nog even in de wielerwereld, maar heeft nu voor het voetbal gekozen. "Ik heb 2 kleine kindjes en wou regelmatiger thuis zijn", verklaart Dehaes bij Sporza. "In de koers ben je snel 3 à 5 weken van huis. Dat had ik onderschat."

Nu kan Dehaes wel perfect werk en privé goed combineren. "Als masseur bij Anderlecht ben ik elke avond thuis. Dat is leuk voor mijzelf en voor de kinderen." En waarom Anderlecht? "Ik ben al van jongs af aan fan van Anderlecht en heb zelf gevoetbald tot ik 16 jaar was."

DAGELIJKS CONTACT MET DE BUYST

Door zijn veertien jaar als profrenner laat hij het wielrennen uiteraard niet helemaal los. "Ik volg de koers nog, maar meer op de achtergrond. Ik heb nog dagelijks contact met mijn vroegere trainingsmakker Jasper De Buyst. Ik hoor ook nog af en toe andere renners met wie ik gekoerst heb en renners met wie ik gewerkt heb bij Alpecin-Fenix."

Eén van die renners met wie hij samenwerkte, was Mathieu van der Poel. Rond hem zijn nu veel vragen. Dehaes ziet het wel goedkomen. "Hem kennende kan hij plots Milaan-Sanremo winnen. Maar het zal wel snel moeten beter gaan met Mathieu, zodat hij deftig kan beginnen te trainen. Ik denk dat Mathieu enkel zal starten in klassiekers, als hij voelt dat hij goed genoeg is om mee te doen voor de overwinning."