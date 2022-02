Besmetting slechts verre herinnering voor al winnende Pogačar: "Beloning voor harde werk van voorbije maanden"

Wie dacht dat Tadej Pogačar na het oplopen van zijn coronabesmetting niet meteen zou winnen, is er aan voor de moeite. Op de Jebel Jais klauterde de wielerkampioen naar zijn eerste overwinning van 2022. Meteen gaat 'Pogi' ook aan de leiding in het klassement.

Pogačar is het winnen dus nog niet beu. "Ik win altijd graag. Het is mooi voor mezelf en de ploeg dat ik erin geslaagd ben. Als ploeg reden we goed en we probeerden ook een move te doen met João Almeida an Rafal Majka. Die laatste was de sterkste klimmer van de groep. João en Rafal lanceerden me ook uitstekend in de finale richting de sprint. De overwinning is de beloning voor al het harde werk van de voorbije maanden."

Pogačar heeft er een patent op om al in de UAE Tour een goede vorm te tonen en dat is in 2022 dus niet anders. "Het is geweldig om het seizoen zo te beginnen. Ondanks alle aanvallen die zich opstapelden bergop, zag ik dat praktisch alle grote namen vooraan zaten in de groep der favorieten. Ik wist dat het niet mogelijk ging zijn om solo te gaan, dus wachtte ik op de sprint."

GEVOEL OP TRAINING AL GOED

Een aanpak die loonde, vooral omdat hij nog zo'n goede sprint in huis heeft. Pogačar kwam zelf ook terug op de coronabesmetting die hij onlangs opliep. "Nadat ik hersteld was van Covid-19, was het gevoel op training al goed, maar in de koers kan alles anders zijn. Gelukkig was ik niet heel erg ziek."

Bovendien stond de tweevoudige Tourwinnaar er nooit helemaal alleen voor. "Ik had de steun van de ploeg, de ploegmaats gaven me rust in het hoofd. Ook hiervoor is deze uitslag het resultaat van het werk van het hele team. Het geeft kippenvel om in zo'n team te rijden."