Quick-Step maakt teams voor openingsweekend bekend: zieke Declercq ontbreekt en Ballerini verdedigt titel niet

Quick-Step Alpha Vinyl is klaar voor het openingsweekend. Al ontbreken Declercq en Ballerini in de selecties. Ballerini won vorig jaar nog de Omloop, maar nu trekt Quick-Step volop de kaart van de aanval. Declercq is nog altijd ziek en kan komend weekend niet koersen.

Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdeněk Štybar en Bert Van Lerberghe rijden zowel de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne. In de Omloop komen ook nog Kasper Asgreen en Josef Černý aan de start. Voor Kuurne-Brussel-Kuurne worden hun plekjes in de selectie ingenomen door Fabio Jakobsen en Jannik Steimle.

Geen Tim Declercq dus, die in de Ronde van de Algarve in de tweede etappe wegens ziekte al niet meer van start ging. De werkmier uit het peloton is nog aan het herstellen van pericardities, een ontsteking van het hartzakje.

Three more sleeps until @OmloopHNB!



We are excited to reveal the Quick-Step Alpha Vinyl riders who will be in action on the Opening Weekend: https://t.co/n00yWNTJ4k



Photo: @jeredgruber pic.twitter.com/IxfuRAE7MD — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) February 23, 2022

"Als Belgische ploeg is het openingsweekend altijd heel erg boeiend", zegt spordirecteur Tom Steels. "De renners kijken er naar uit, het zal een goede test zijn voor hun conditie. We hebben veel jongens die er kunnen staan in de finale en kunnen vechten voor een goed resultaat in de Omloop. Een dag zullen Fabio en Jannik dan ook deel uitmaken van het team."