2de verkenning voor Belgisch AG2R-duo: Van Avermaet heeft opvallende favorieten, weer 'van moeten' voor Naesen

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zijn al voor de tweede keer het parcours van de Omloop gaan verkennen. Ook woensdag reden ze op de wegen van de Omloop, die eerder toevallig tot stand kwam. Donderdag was eigenlijk de officiële verkenning.

Nadien stonden beiden VTM te woord. "Er waren twee buitenlanders die het parcours nog eens wilden zien. Wij trainen altijd op dat parcours. Het parcours heeft weinig geheimen voor ons", zegt Greg Van Avermaet. Met welk gevoel trekt hij naar de Omloop? "Ik heb niet al te hoge verwachtingen. De voorbereidingskoersen waren niet slecht, maar ook niet super. Ik heb al betere voorbereidingen gereden."

PUBLIEK ZORGT VOOR EXTRA CHARME

Plezant gaat het sowieso worden, want er zal publiek zijn. "Iedereen spreekt daarover. Het is ook de charme van de Vlaamse koersen, nergens staat er zoveel volk langs de baan dan hier in Vlaanderen. Ik kijk altijd uit naar het openingsweekend in België."

Gevraagd naar zijn favorieten, komt Van Avermaet met enkele opvallende namen. Zeker die uit het eigen team. "Ik denk dat Colbrelli op zo'n parcours wel goed uit de voeten moeten kunnen. Stan Dewulf bij ons rijdt ook goed. En Wellens heeft geïmponeerd, maar is in de Omloop nog nooit dicht bij het podium geweest."

ZATERDAG EERSTE EXAMEN

"Het is geestig voor de gasten die hier niet wonen om de kasseifeeling te krijgen", aldus Naesen over de 'tweede verkenning'. "Dat we hier gisteren ook waren, was meer toevallig." Weet Naesen al waar hij staat ongeveer? "Het eerste examen is zaterdag."

Er komt misschien toch al wat druk bij kijken, want iedereen weet dat Naesen een matig 2021 wil goedmaken. "Het is eigenlijk altijd 'van moeten'. Vorig jaar ben ik daar iets te ver in gegaan. Het werkt soms wat contraproductief als je te veel uw best doet. Dat was vorig jaar bij mij het geval. Ik voel mij veel frisser dan vorig jaar. Ik ben later begonnen met trainen, met koersen."