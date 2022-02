VOORBESCHOUWING: opnieuw meer vragen rond werkwijze DSM, wel nog één Belg in het eliteteam

Nu het wegseizoen weer begonnen is, is het tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden de verschillende WorldTour- ploegen onder de loep. Vandaag: DSM.

SAMENSTELLING PLOEG

Benoot en Van Wilder lieten hun contract stopzetten om respectievelijk naar Jumbo-Visma en Quick-Step te kunnen. Andere belangrijke vertrekkers waren Hindley, Storer en Sütterlin. Roche is gestopt. Ondanks het vertrek van twee landgenoten, zit er toch nog een Belg bij DSM. Vandenabeele werd overgeheveld vanuit de opleidingsploeg, samen met enkele generatiegenoten. Degenkolb is de ervaren man die DSM elders haalde.

PLUSPUNTEN

De absolute kopmannen zijn nog altijd Romain Bardet en Søren Kragh Andersen, zij maken nog steeds deel uit van de DSM-ploeg. Van hen is geweten tot welke straffe dingen zij in staat zijn op hun terrein. Bardet zal het in zijn tweede jaar bij de ploeg ook al wat meer gewend zijn, wat hem aan een beter resultaat in een grote ronde moet helpen.

MINPUNTEN

Benoot en Van Wilder waren de zoveelsten in de rij die nog voor het einde van hun contract wegwilden. Het doet toch weer vragen rijzen rond de werkwijze bij DSM en doet de reputatie van de ploeg absoluut geen goed. Ook het vertrek van Storer is opvallend na een jaar waarin die de Tour de l'Ain en twee ritten in de Vuelta won.

X-FACTOR

Romain Bardet is nog wat meer kopman en hij was in tegenstelling tot Kragh Andersen in 2021 toch goed voor een paar overwinningen. Ze zullen bij DSM ook in de richting van de Fransman kijken om het aantal zeges aan te dikken. Vorig jaar won hij een rit in de Vuelta en eindigde hij zevende in de Giro. Het mag toch altijd nog wat meer zijn, minimum top vijf in een grote ronde moet het doel zijn.