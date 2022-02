Asgreen rekent op verantwoordelijkheid bij ploeg van Van Aert: "Jumbo-Visma goede partner om koers te controleren"

Kan het rond Van Aert versterkte Jumbo-Visma Quick-Step naar de kroon steken? Kasper Asgreen laat het open en ziet het afhangen van de vorm van de dag. In de Omloop mag Jumbo-Visma alvast zijn deel van het werk ook opknappen, is de Deen van mening.

Asgreen is gezien zijn zeges van vorig jaar misschien de man die toch wel een streepje voor heeft bij Quick-Step. Aan hem dus om zich uit te spreken over het new look Jumbo-Visma. "Gezien hun versterkingen moeten ze ok wel verantwoordelijkheid nemen. Ik denk niet dat het een ploeg is die daar schrik van heeft. Ik verwacht dat Jumbo-Visma een goede partner kan zijn om de koers te controleren."

In de finale zal het meer een rivaliteit zijn

Dat partnership kan wel maar duren tot op een bepaald punt, natuurlijk. "In de finale zal het meer een rivaliteit zijn. Ze zullen gevaarlijk zijn op het einde en zijn zeker de ploeg om in de gaten te houden. Er gaan altijd sterke ploegen zijn. Ik verwacht niet dat het zoveel anders zal zijn dan andere jaren."

Wie is nu de sterkste ploeg, Quick-Step of Jumbo-Visma? "Het hangt ook af van de benen. Als er bij hen één of twee man een mindere dag kent, is dat in ons voordeel en omgekeerd geldt hetzelfde. Het is moeilijk om te zeggen wie de sterkste is. Het gaat ook niet alleen om ons. Het niveau ligt heel hoog in het profwielrennen. EF heeft ook een goede klassieke ploeg en dan heb je Lotto dat ook altijd meedoet."