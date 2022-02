Van Avermaet én Naesen in top vier en dus op de afspraak: "Wout van Aert verdiende de overwinning"

Er stond toch wat een vraagteken achter de naam van Van Avermaet en Naesen. Wout van Aert kloppen, dat is nog niet aan de orde. Desalniettemin was de Omloop zeker een opsteker voor het AG2R-duo. Greg Van Avermaet eindigde derde, Oliver Naesen vierde.

"Dit geeft een goed gevoel. Mentaal is het belangrijk voor dit team, een eerste podium bij het eerste doel van het jaar. Ik ben vrij tevreden met hoe de koers verlopen is. Het is anders koersen dan wanneer ik echt één van de favorieten ben, maar het is het resultaat dat telt. Ik denk dat er nog progressie in de benen zit. Ik hoop nog beter te worden tegen de E3", rekent Van Avermaet erop dat het nog in stijgende lijn gaat.

Ook had hij een complimentje over voor zijn teamgenoot. "Oli was goed en was ook op de afspraak. Het is voor hem ook belangrijk om een goed resultaat te boeken. Je moet je goed weten te plaatsen. We waren even goed dan vorig jaar, maar toen haalden we geen goeie uitslag en nu eindigen we allebei in de top tien. Dat maakt een groot verschil."

VAN AERT KOOS JUISTE MOMENT

Aan de winnaar was niets te doen. "Wout koos het juiste moment. Na de Bosberg werkten we samen om hem terug te halen, maar hij bleef voorop. Hij verdiende dus de overwinning." Ook Oliver Naesen is zich bewust van de sterkte van Van Aert. "Je hoopt altijd op meer, maar je hebt een Wout van Aert om rekening mee te houden."

Al bij al mogen ze bij AG2R zeker tevreden zijn na de Vlaamse openingskoers. "Ik denk dat we het maximum gedaan hebben." Voor Naesen is die vierde plaats ook een teken dat hij er weer staat na een moeilijk 2021. "We hebben allemaal die beloning nodig. Dit is een zeer zware sport. Als je nooit beloond wordt, is het nog des te zwaarder."