De Cauwer analyseert Jumbo-Visma, Lotto en Quick-Step na Omloop: "Wout rijdt daar gewoon weg van iedereen"

Wout van Aert was de sterkste, dat kon iedereen zien. José De Cauwer is de man om voorts een analyse te maken van hoe de verschillende teams presteerden in de Omloop. Hij zag een sterk Jumbo-Visma, maar waarschuwt de ploeg van Van Aert ook.

In zijn analyse voor Sporza keert De Cauwer in eerste instantie terug naar de Berendries. "Wout laat Tiesj Benoot daar wegrijden - hij zou niet kwaad geweest zijn mocht zijn ploegmaat gewonnen hebben. Alleen viel dat tegen gezien de windsituatie. En vervolgens kwam alles terug met de Bosberg op komst. Ik wist het niet op dat moment... (lacht) Maar Wout blijkbaar wel. Hij rijdt daar gewoon weg van iedereen."

Vooraf was er veel te doen rond zijn ploeg. Wat is nu de conclusie? "De ploeg is in de breedte meer dan goed genoeg. Alleen: ze hebben een beetje te nerveus gekoerst. Ze waren enthousiast en toonden zich. Maar ik heb vaak geel gezien op momenten dat het niet nodig was. In een wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen rij je dan tegen de muur. Ach, dit zijn koersen om er een beetje in te komen en bij te sturen voor de toekomst."

MAKE-OVER BIJ LOTTO

Complimenten voor Victor Campenaerts zijn op hun plaats na een vijfde plaats ondanks valpartijen en lekke banden. "Lotto-Soudal is heel goed bezig - ze hebben een complete make-over gedaan. Vooral dankzij Campenaerts. Die kerel blijft mij toch nog altijd verbazen, hoor."

Bij Quick-Step is het een ander verhaal. "Ze hebben nooit meegedaan. Op het moment dat Van Aert en co aangingen op de Berendries - dat was geen verrassingsaanval - moest iedereen passen. Ook Sénéchal en Lampaert. Dat is wel al een paar keer gebeurd in de Omloop - het is niet meteen de koers van Quick-Step - maar dan is het de volgende dag in Kuurne vaak prijs."