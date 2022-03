Greg Van Avermaet duidelijk over Wout van Aert in Ronde van Vlaanderen

Nog nooit is een renner erin geslaagd om in hetzelfde jaar de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen te winnen.

Greg Van Avermaet moest opkijken van wat Wout van Aert afgelopen zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad liet zien. “Het is niet dat we achter hem naar elkaar aan het kijken waren”, zegt Van Avermaet aan Het Nieuwsblad. “We draaiden goed rond, maar kwamen geen meter dichter, integendeel.”

Volgens Van Avermaet kan Van Aert de Ronde van Vlaanderen ook winnen, als slaagde nog nooit iemand in die dubbel. “Ik denk dat het veel meer toeval is dat het tot nu toe nog niet is gebeurd. Ik verwijs naar mezelf: in 2017 win ik de Omloop Het Nieuwsblad en eindig ik tweede in de Ronde, achter Gilbert.”

“Wat als we - Sagan, Ollie Naesen en ikzelf - niet ten val komen tijdens de beklimming van de Kwaremont? Wat ik wil zeggen: het is niet onmogelijk om je conditie te rekken van de Omloop tot diep in april.”