Michel Wuyts kritisch: "Zal beter moeten bij Quick.Step" en "Hij werd gemist, dat haalden ze op geen enkel moment"

Michel Wuyts heeft het openingsweekend van het voorjaar flink geanalyseerd. En hij komt tot een groot gemis.

"Het zal beter moeten bij Quick.Step", klinkt het bij Michel Wuyts in de podcast Wuyts & Boonen erg duidelijk en kritisch.

"Je ziet en voelt meteen de afwezigheid van TIm Declercq en dat dat een gemis kan worden. Het is hopen dat hij er tegen de Ronde van Vlaanderen toch nog kan bij zijn."

Vast format gezocht

"De gezonde, agressieve controlerende instelling zat er daardoor niet in. Ze moeten opnieuw zoeken naar een vast format. Die hebben ze nu op geen enkel moment gehaald."

"Er was geen enkel moment dat ze met vier-vijf man in de vuurlijn zaten. Er was geen overschot, bij Jumbo waren ze alle zeven goed én hebben ze acties ondernomen. Allemaal."