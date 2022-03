🎥 📷 Mooie actie: alle renners van wielerploeg dragen voor Trofeo Laigueglia Oekraïense kampioenentrui

Een mooie actie is op touw gezet in de Trofeo Laigueglia ter ondersteuning van de Oekraïense zaak. Het Oost-Europese land leeft in oorlog sinds de inval die de Russische president Vladimir Putin bevolen heeft. Bij Drone Hopper-Androni Giocattoli steunen ze Oekraïne volop.

Dat zal ongetwijfeld veel betekenen voor Andrii Ponomar, die voor Drone Hopper-Androni Giocattoli rijdt en ook de Oekraïense kampioen op de weg is. Om hem en zijn land een hart onder de riem te steken, verschenen ook al zijn teamgenoten in de Oekraïense kampioenentrui aan de start van de Trofeo Laigueglia.

Op de foto hierboven is bijvoorbeeld Jefferson Alexander Cepeda te zien. Een Ecuadoriaanse renner, maar ook hij draagt in deze wedstrijd de nationale kampioenentrui van Oekraïne. Iedereen in de ploeg staat aan de kant van Oekraïne, is de duidelijke boodschap die meegegeven wordt.

Toute l’équipe du Champion d’Ukraine Andrii Ponomar qui se présente sur le podium protocolaire avec son maillot aux couleurs de l’Ukraine. Ça réchauffe des cœurs 💙💛 pic.twitter.com/8V8cKIsvck — Justin Nadot (@justin_nadot) March 2, 2022

Het was alvast een opvallend beeld aan de start, zoals ook vastgelegd is in bovenstaand filmpje. Bij het publiek gingen de handen alvast stevig op mekaar toen de renners van Drone Hopper-Androni Giocattoli zich aanboden voor de ploegenpresentatie.