Adrie van der Poel geeft update over Mathieu: "Gaat twee weken langer blijven, laatste fatsoenlijke koers was de Tour"

Hoe gaat het ondertussen nog met Mathieu van der Poel? Voor zijn vader Adrie is het belangrijk dat hij pas begint met koersen als hij er echt klaar voor is. De intensiteit op training durft Mathieu al wel eens opdrijven, maar op een terugkeer in het peloton is het sowieso nog enkele weken wachten.

In Extra Time Koers werd er over gespeculeerd waar en wanneer het het juiste moment is voor Mathieu van der Poel om het koersen te hervatten. "Ik denk dat hij moet beginnen als hij voelt dat hij er klaar voor is en als hij weinig of geen pijn meer heeft", zegt Adrie. Is dat nu dan nog niet zo? "Hij heeft af en toe nog wel wat reactie, maar het is niet meer zoals het de afgelopen jaren geweest is."

Op Strava kun je volgen hoe Mathieu stilaan zijn grenzen begint te verleggen op training in Spanje. "Hij is heel enthousiast over de locatie waar hij is. Hij gaat nog twee weken langer blijven. Sowieso is dat nog twee weken niet koersen. Hij is nu drie-vier weken bezig. Het gaat wel al wat sneller, dat zie je ook aan zijn hartslag, maar dat is nog niet koersen rijden van zes en een half uur aan gemiddeld 45 kilometer per uur."

VALPARTIJEN

"Hij mist ook hardheid", waarschuwt Adrie. "Zijn laatste fatsoenlijke koers die hij gereden heeft, was de Tour. Sinds de val op de Spelen is het met horten en stoten gegaan. We stappen als entourage gemakkelijk over valpartijen heen. Ik ben er me bewust van geworden dat een valpartij een gigantische impact heeft op het gestel van een sporter."