Van Vleuten gaat na zege in Omloop voor derde Strade en bij mannen is Valverde de leider bij Movistar

Door de Omloop te winnen, laat Annemiek van Vleuten zien dat ze ook op haar 39ste nog niet versleten is. Het straffe is dat ze vorig jaar nog kampte met een schouderbreuk en een dubbele bekkenbreuk. Van Vleuten staat er dus weer helemaal en kan op zoek naar haar derde overwinning in de Strade Bianche. Vorig jaar viel ze net naast het podium.

De ambitie zal zeker en vast zijn om dit jaar op zijn minst beter te doen en dus het podium te halen. Al gaat Van Vleuten vrijwel altijd voor de zege in een koers die haar ligt. Aalerud, Martín, Biannic, González en Patiño zullen haan haar zijde staan.

How about these two at the same event for the very first time this year? 👀👸🐐 @alejanvalverde @AvVleuten#StradeBianche on Saturday! CAN'T. WAIT.



👩 https://t.co/MNDZWn0OXu

👨 https://t.co/A1BQyFqiZI



📺 @Eurosport_ES / GCN#RodamosJuntos | @Telefonica pic.twitter.com/33Plraoehh