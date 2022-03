Wat betekent afwezigheid van Wout van Aert in de Strade voor Tiesj Benoot? "Ik ga normaal mijn kans krijgen"

Tiesj Benoot heeft indruk gemaakt in zijn eerste koersen voor Jumbo-Visma. Wout van Aert was zijn kopman in de Omloop. Een dag later was Benoot ook actief in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Strade Bianche is de volgende belangrijke eendagskoers.

Een koers waar Wout van Aert ook elk jaar dicht eindigt, maar dit jaar doet hij niet mee. In een digitaal gesprek met HLN heeft Benoot het over wat dat voor hem betekent. "Ik ga normaal wel mijn kans krijgen. Tom Dumoulin rijdt ook, we zullen met twee renners beschermd worden." De weersomstandigheden zullen ook weer een belangrijke rol spelen in de Strade Bianche. "Voor mij mag het echt slecht weer zijn. In 2019 werd ik vijfde in goed weer, dus dat is ook geen probleem. Maar de editie zoals diegene die Wout won in 2019, in veertig graden, dat doe ik minder graag." GENOEG WERELDTOPPERS AAN START Geen Wout van Aert dus aan de start, ook titelverdediger Van der Poel ontbreekt. Dat wil echter niet zeggen dat er geen sterk deelnemersveld zal zijn. "Ik denk dat Pogačar en Alaphilippe de grote favorieten zijn, maar er zullen genoeg wereldtoppers aan de start staan. De Strade is toch aan het uitgroeien tot één van de grotere wedstrijden, na de Monumenten. Alaphilippe heeft 'm al gewonnen en Pogačar verwacht ik ook natuurlijk."