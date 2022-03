Grote namen geschrapt van startlijst: geen Pidcock en Dumoulin in Strade, Benoot uitgesproken kopman bij Jumbo

Het niet starten van Pidcock is groot nieuws: de Brit maakte vorig jaar deel uit van het elitegroepje dat streed voor de prijzen en kwam als vijfde over de streep in Siena. Dit jaar zou hij dan ook één van de favorieten zijn. Pidcock kan echter niet meedoen aan één van zijn lievelingskoersen: de renner van Ineos kampt met een maagvirus.

UPDATE: Unfortunately @TomPid will not start Strade Bianche tomorrow due to a stomach virus he's been suffering with since early this week.



The medical team have taken the decision it's better he returns home to rest ahead of his next race.



Rest up, and see you soon Tom 👊 pic.twitter.com/CDRV9aDbGb