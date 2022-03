Netflix denkt aan reeks over Tour de France in navolging van 'Drive to Survive'

De reeks 'Drive to Survive' over de Formule 1 werd een gigantisch succes op Netflix. Wellicht volgt er nu ook een serie over de Tour de France.

De reeks ‘Drive to Survive’ over de Formule 1 werd een gigantisch succes op Netflix. Wellicht volgt er nu ook een serie over de Tour de France. Volgens de Britse krant The Telegraph komt er op Netflix een serie over de Tour de France. Daarin zouden acht WorldTourteams gevolgd worden. De serie zou er komen na het gigantische succes van ‘Drive to Survive’ over het reilen en zeilen in de Formule 1. Volgens The Telegraph zijn de onderhandelingen al bezig. De krant maakt gewag dat INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma, Movistar Team en QuickStep-Alpha Vinyl zouden al interesse getoond hebben als ze er tv-inkomsten door krijgen.