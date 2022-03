Philipsen vol vertrouwen naar Parijs-Nice na succesvolle UAE Tour: "Zoiets liegt niet"

Jasper Philipsen staat zondag aan de start in Parijs-Nice, een WorldTour-rittenkoers waar hij opnieuw op etappewinst zal jagen.

Nadat Philipsen twee etappes won in de UAE Tour lijkt hij helemaal die laatste stap gezet te hebben om in het rijtje van de topsprinters thuis te horen. In Parijs-Nice zal hij het opnemen tegen Jakobsen, Van Aert, Groenewegen, Bennett. Kortom, het kruin van de sprintwereld.

"Al zal het vooral een week worden om de conditie aan te scherpen. Ik wil er staan tegen Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem", vertelt Philipsen bij Sporza. "Al heb je voor die koersen wel serieus wat inhoud nodig, maar ik ben niet bang."

Met twee ritzeges en een top 10 plaats in de tijdrit van de UAE Tour moet hij van zijn vormpeil inderdaad geen schrik hebben "Een tijdrit liegt niet, daar ben ik nog het meest tevreden over. Een sprint kan je misschien nog winnen op 95 procent", besluit de sprinter van Alpecin-Fenix.