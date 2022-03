VOORBESCHOUWING: voert Pogačar ook show op op Italiaanse wegen van de Strade Bianche?

De Strade Bianche komt eraan! Een Monument is het niet, maar het scheelt niet veel. Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, of één van de andere favorieten: wie toont zich dit jaar de beste op weg naar Siena? Het is alvast hopen op een even knetterende editie als vorig jaar.

Een elitegroepje van klassieke renners en ronderenners zorgden toen voor een hoogstaande finale. Op het einde maakte Mathieu van der Poel het verschil met een verwoestende demarrage. Die is er nu niet bij en Wout van Aert paste met het oog op de andere klassieke doelen later op het jaar. Er zijn echter nog kanshebbers genoeg die zich bergop en op de grindwegen van hun beste kant zullen laten zien.

FAVORIETEN

Die overlopen we met u maar al te graag. Beginnen doen we met de nummer 2 van vorig jaar en de winnaar van 2019, Julian Alaphilippe. Een kanjer als het aankomt en zware klassiekers. Geen Van der Poel meer om rekening mee te houden, Alaphilippe is zeker één van dé mannen die hem kan opvolgen. Kan zijn ervaring aanwenden. Werd tweede in de Ronde van de Provence, maar dit is de eerste belangrijke afspraak van 2022.

© photonews

Van Tadej Pogačar mogen we verwachten dat hij top gaat zijn. Was net als in zijn vorige superseizoenen al sterk in de UAE Tour. Kan dus al vroeg op het seizoen sterke prestatie leveren en heeft ook een ferme eindsprint achter de hand. Is ondertussen ook al veel meer geworden dan enkel Tourwinnaar. Na zijn zege in de Ronde van de Lombardije kan de Strade Bianche een volgende Italiaanse triomf worden.

Een kransje outsiders mag ook dromen. Ex-winnaar Benoot heeft zich herontdekt en moet eens niet werken voor Van Aert. Wellens miste de Omloop door ziekte, maar was voordien ijzerserk. Fuglsang is altijd goed in de Strade Bianche en kan wel een opsteker gebruiken. Valverde is de uitgesproken kopman bij Movistar en kan een poging wagen om zijn vierde plek uit 2018 te evenaren of te verbeteren.

ONZE STERREN VOOR DE STRADE BIANCHE:

**** Tadej Pogačar

*** Julian Alaphilippe

** Tim Wellens

* Tiesj Benoot - Jakob Fuglsang - Alejandro Valverde