📷 Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna heeft gloednieuwe fiets tot zijn beschikking in tijdrit Tirreno-Adriatico

Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is de te kloppen man in de tijdrit in Tirreno-Adriatico. Zijn fiets is gloednieuw, misschien kan dat een extra prikkel zijn om hem aan te zetten tot een knalprestatie in zijn thuisland.

Tijdritten in zijn eigen land, daar laadt Filippo Ganna zich steevast enorm voor op. Zeker in een koers als Tirreno-Adriatico. Remco Evenepoel & co zullen er hun handen vol mee hebben. Een gloednieuwe fiets moet dienen als bijkomende movivatie.

Ineos Grenadiers meldt dat Ganna een nieuwe fiets tot zijn beschikking heeft voor deze tijdrit. Uiteraard is het een fiets van Pinarello en is het er één in de regenboogkleuren. Dat betekent: veel wit op de buizen, en de naam Pinarello staat er op in het blauw.

Bij Ineos zijn ze alvast van de nieuwe fiets van hun wereldkampioen tijdrijden. "We houden ervan", staat op de Twitterpagina van de Britse ploeg te lezen, met ook bijhorende foto's die te bekijken zijn.