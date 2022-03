Jakobsen glundert na zege in Parijs-Nice: "We moesten rijden, wij houden van waaiers"

Fabio Jakobsen was in een man tegen man-sprint duidelijk sneller dan Wout van Aert in de tweede etappe van Parijs-Nice. De Nederlander van Quick.Step-Alpha.Vinyl was achteraf duidelijk heel blij met de zege.

"Kuurne was voor mij al een heel grote en belangrijke zege, maar deze plaats ik toch net iets hoger", vertlet Fabio Jakobsen na zijn zege in de tweede etappe van Parijs-Nice. "De eerste dagein in Parijs-Nice zijn altijd de meest vlakke dagen dus ik moest me laten zien vandaag."

En of hij dat deed, samen met de ploeg zijn ze natuurlijk meesters in het waaierrijden. "Onze ploeg houdt ervan, we moesten wel rijden. Maar de jongens van Jumbo-Visma waren enorm sterk, het was niet gemakkelijk en een lastige dag", vervolgt Jakobsen.

Massasprint

En dan was er nog de massasprint waarin de blauwe brigade verrast leek te worden door een sterke lead-out van Laporte in dienst van Wout van Aert. "Styby deed een heel lange beurt en Florian (Sénéchal, red.) wachtte misschien net iets te lang. Laporte kwam dan langszij waardoor ik mee moest."

"Vanaf dat ik in de slipstream kwam, wist ik dat ik kon winnen. Ik heb een goede sprint van 300m zelfs in de benen. Het was dan man tegen man tegen Van Aert en uiteindelijk was ik de snelste", besluit Jakobsen.