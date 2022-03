Schuif op deze momenten naar het puntje van uw stoel: de starttijden van Evenepoel, Ganna en Pogačar

Een clash tussen Evenepoel, Ganna en Pogačar: je zou voor minder op het puntje van uw stoel gaan zitten. De verwachtingen voor de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico zijn torenhoog. Belangrijk om te weten dus welke topper wanneer vertrekt.

Remco Evenepoel had het onlangs in de tijdrit in de Ronde van de Algarve over 'het beste gevoel dat hij ooit had op een tijdritfiets'. Wat voor een specialist wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna is, weet iedereen. In het algemeen wordt de tijdrit aangekondigd als een duel tussen die twee.

Maar je weet nooit of Tadej Pogačar ook in het tijdrijden al zijn zinnen heeft gezet op een straf nummer. Dat spaart de Sloveen meestal voor de Tour de France, maar na zijn demonstratie in de Strade Bianche zit 'Pogi' natuurlijk wel helemaal in de flow.

TIJDRIT VAN BIJNA 14 KILOMETER

Filippo Ganna is de eerste van de drie die van start gaat: om 16u37 begint de Italiaan eraan. Vier minuten later, om 16u41, begint Remco Evenepoel eraan. Pogačar rijdt als winnaar van de vorige editie van de Tirreno als laatste van het startpodium. Dat doet de UAE-man om 16u56. In de individuele tijdrit rond Lido di Camaiore moeten 13,9 kilometer afgelegd worden.