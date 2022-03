Tom Boonen schetst verwachtingen voor Remco Evenepoel in Tirreno en begrijpt keuze van Wout van Aert

Tom Boonen kijkt uit naar de Tirreno die voor de deur staat. Mét Evenepoel, zonder Van Aert. Boonen kan begrip opbrengen voor de keuze van Van Aert om dit jaar niet de Tirreno te rijden. Met het oog op wat komt. Evenepoel zit in een heel andere situatie.

"Remco is uitstekend aan het seizoen begonnen. Zijn ploeg heeft een minitieus uitgekiend plannetje voor hem klaar", geeft Tom Boonen in HLN aan dat ze bij Quick-Step Evenepoel niet al te veel druk opleggen. En toch. "Een jongen met de gezonde ambitie van Remco zal zich ongetwijfeld toch willen tonen. Natuurlijk staat de beste renner van het ogenblik, Tadej Pogačar, een trapje hoger."

© photonews

Voor de eindzege zal het dus moeilijk worden. "Ik ben er van overtuigd dat het geen teleurstelling zou zijn voor Remco indien hij op dit ogenblik geen partij zou blijken voor Pogačar. In de eerste plaats moet Remco de strijd met zichzelf aangaan. Morgen moet hij beter willen worden dan hij vandaag is, en overmorgen weer beter dan morgen."

GELD OP GANNA IN TIJDRIT

De Tirreno begint met een tijdrit en dus is het meteen uitkijken naar een duel Ganna-Evenepoel. "Voor de tijdrit zet ik mijn geld op Ganna. De race tegen de klok in Tirreno is snel, op een weinig technisch parcours. En voor Ganna is het één van de belangrijkste afspraken van het jaar. Ik hoop wel een goeie Remco te zien."

© photonews

Ten slotte staat Boonen stil bij de afwezigheid van Van Aert in Tirreno-Adriatico. "Ik begrijp waarom Wout van Aert denkt dat hij er beter aan doet het klassieke voorseizoen in Frankrijk voor te bereiden dan in Italië." Kopman in Parijs-Nice voor het klassement is in principe Roglič. "Voldoet Primož Roglič aan die verwachtingen, dan kan Wout zich beperken tot een rol in de luwte."

DEMONSTRATIE

Zonder in het rood moeten gaan zou Van Aert dan vol goede moed naar de Ronde moeten kunnen toeleven. "Dat ook hij nu al in een bloedvorm verkeert, heeft Wout met die demonstratie in de eerste rit meteen getoond", besluit Boonen.