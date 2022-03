Waaiergeweld zorgt ervoor dat jonge Belg witte trui mag aandoen in Parijs-Nice

Gisteren was er de demonstratie van Jumbo-Visma in de eerste etappe. Latour kwam als vierde over de streep. De sprint daarachter werd gewonnen door Mads Pedersen, voor Biniam Girmay. De Eritreëer was de eerste jongere in de uitslag en mocht vandaag dus met de witte trui vertrekken.

De jonge renner van Wanty was ook mee met de eerste waaier maar kwam dan ten val waardoor de witte trui plots voor het grijpen lag voor enkele andere renners. Er zaten echter nog twee renners in het peloton die aanspraak konden maken op de witte trui: Champoussin en Stan Dewulf. De Belg van AG2R Citroën plaatste zich als eerste in de sprint waardoor hij na de etappe de witte trui mocht aantrekken. "Dit had ik niet verwacht, het was gewoon kwestie om in de eerste waaier te zitten", vertelt Dewulf bij Sporza. "Had wat problemen met de versnelling eerst, daardoor zat ik snel tamelijk op de limiet. Gelukkig kon het toch nog gerepareerd worden." "De koers was vandaag heel zwaar, ook mentaal met die constante focus die je moest hebben. Heb het vertrouwen gekregen van de ploeg met de hoogtestage. De conditie is goed, met een trui rondrijden is altijd leuk", besluit de jonge Belg.