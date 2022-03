Oppermachtige Belgische zege in Tirreno-Adriatico

In de Tirreno-Adriatico waren we klaar voor de tweede rit, de eerste in lijn. En dat werd uiteindelijk toch een itneressante sprint tussen de grote kanonnen.

De tweede etappe trok van Camaiore naar Sovicille, goed voor een etappe van liefst 219 kilometer over glooiende wegen. Na een traditionele vroege vlucht kwamen er een paar puistjes in de slotfase, ondertussen had Tadej Pogacar ergens een secondje bonificatie gepakt - wie weet hoe belangrijk dat wordt in de eindafrekening. Oppermachtig Marc Soler probeerde in het slot de boel nog te ontregelen, maar op drie kilometer van de streep was ook hij eraan voor de moeite. In de sprint stond er geen maat op Tim Merlier, meteen zijn eerste zege van het seizoen. Olav Kooij werd namens Nederland knap tweede, Groves vervolledigde het podium voor Sagan. In de top-10 was Caleb Ewan de verrassende afwezige.