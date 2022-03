Team DSM komt met medisch rapport over Nils Eekhoff na zware valpartij

Tijdens de tweede etappe van Parijs-Nice kwam Nils Eekhoff van Team DSM ten val. Ook Matteo Trentin ging tegen de vlakte.

Van alle renners was de 24-jarige Eekhoff er het slechts aan toe. Team DSM laat weten dat de Nederlander een hersenschudding opliep.

Hij moest ook gehecht worden aan de wang. "Röntgenfoto's en een CT-scan toonden geen breuk of andere ernstige verwondingen aan", aldus Team DSM.

De valpartij gebeurde toen het peloton door de wind in waaiers brak. Ook wout van Aert was betrokken in die valpartij.