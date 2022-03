Tiesj Benoot hoopt E3 Harelbeke te halen na valpartij in Strade Bianche

Vandaag probeert Tiesj Benoot na zijn valpartij van afgelopen weekend terug op de fiets te kruipen. Dan zal duidelijk worden wanneer hij terug zal zijn.

De vrees zit er toch wel in dat Benoot even afwezig zal zijn. “In eerste instantie wordt het proberen om op de fiets te zitten en in tweede instantie mijn knie te plooien”, zegt Benoot aan HLN. “Op basis van die test, bekijken we wat nadien kan. Even goed is fietsen niet bevorderlijk voor het herstel van de wonde en zal ik langer moeten rusten.”

Normaal wil hij starten in de E3 Harelbeke. Die wordt op 25 maart gereden. “Dat is te vroeg om te zeggen. In de Omloop 2019 viel ik ook op mijn linkerknie en een week later werd ik vijfde in de Strade Bianche, met dat verschil dat de wonde toen wel gehecht kon worden. Nu niet. Ergens zit Harelbeke als deadline in mijn hoofd, maar als deze week blijkt dat het te vroeg komt, zal ik mij daar niet op vastpinnen. Zo’n wedstrijden kan je niet rijden op halve kracht. Dan blijf je beter thuis, want anders moet je na de Taaienberg al in de bezemwagen stappen.”

Benoot hoopt dan ook dat zijn voorjaar er nog niet op zit. “Ik ga daar niet van uit, maar als de wonde begint te onsteken wel. Ik wil het positief bekijken en hoop dat ik dinsdag pijnvrij kan fietsen. Maar zelfs als dat lukt, blijft het balanceren op een slappe koord. Als Harelbeke onhaalbaar blijkt, weet ik niet of het zin heeft om een week later wel te koersen in de Ronde van Vlaanderen. Dan beslis ik misschien beter om meteen vol voor de Waalse klassiekers te gaan, maar voorlopig ga ik niet van die optie uit.”