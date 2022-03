Wout van Aert volgens Cancellara klaar voor Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix: "Dat geeft hem extra energie en de tegenstand kopzorgen"

Wie Wout van Aert ziet rondrijden in Parijs-Nice, die kan alleen maar likkebaarden. En dat zou ook in de maand april moeten opleveren.

Wout van Aert gaat niet alles op alles zetten in Parijs-Nice, zodat hij nog wel iets zal overhouden voor de klassiekers.

Na de knappe zege in de Omloop Het Nieuwsblad is het vertrouwen er zeker: "Hij heeft het ook in zich om de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix te winnen", aldus Fabian Cancellara in Het Nieuwsblad.

Fysiek én mentaal overwicht

"Hij is fysiek sterk en heeft mentaal overwicht. Niet enkel door zichzelf, maar ook omdat zijn team versterkt is. De wetenschap dat hij iemand bij zich zal hebben, zal hem extra zuurstof geven."

"Het geeft hem extra energie en de concurrentie extra kopzorgen. Mentaal gaat hij nog sterker zijn. En die helm van Red Bull? Dat lijkt een detail, maar voor de ontwikkeling van de wielersport is dat enorm belangrijk."