Cameron Vandenbroucke is geluksbrenger van Tim Merlier in Italië

Tim Melier won voor het eerst dit seizoen. Met dank aan geluksbrenger Cameron Vandenbroucke? De vriendin van de voormalige Belgische kampioen is alleszins afgereisd naar Tirreno-Adriatic en prompt knalde Tim Merlier naar de zege.

Op de eerste dag van Tirreno-Adriatico was de dochter van Franck Vandenbroucke nog niet aanwezig. Ze arrriveerde op de tweede dag van de rittenkoers in Italië en zag Tim Merlier meteen naar de overwinning sprinten.

Aan Het Nieuwsblad vertelt Cameron Vandenbroucke dat ze het een overtuigende overwinning vond van manlief. Helemaal terecht, want op de aankomst in Sovicille - in een bocht nota bene - kwam Merlier uitstekend uit het wiel van Sagan en was hij ook te snel voor Kooij en Graves.

CAMERON BLIJFT VOOR VOLGENDE TWEE RITTEN

Cameron voegt er nog aan toe dat ze ook de volgende twee etappes van Tirreno-Adriatico ter plekke gaat volgen, vooraleer ze naar België terugkeert. Wie weet kan Tim Merlier dus nog wel een keertje in haar bijzijn van de overwinning proeven.