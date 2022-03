Greg Van Avermaet is tevreden over klassieke kern AG2R Citroën

Zijn derde plaats in de Omloop toont aan dat Greg Van Avermaet voor de klassiekers nog niet mag afgeschreven worden. Wel is belangrijk dan om goed omringd te zijn. Van Avermaet vindt dat dit bij AG2R zeker voldoende het geval is.

In principe zijn Quick-Step Alpha Vinyl en Jumbo-Visma de twee ploegen die echt koers kunnen maken. Dat onderstreepte Van Avermaet ook eerder en zijn eigen ploeg noemde hij een 'goed collectief'. Dat kunt u HIER lezen. Dat is dan in zijn geheel bekeken.

JUNGELS IN RONDE VAN VLAANDEREN

Is de ploeg voor de klassiekers ook voldoende gestoffeerd? "Ik denk toch wel dat we een behoorlijke klassieke kern hebben", aldus Van Avermaet. "Bob Jungels gaat ook enkele koersen met ons meerijden." De Luxemburger koerst momenteel aan de zijde van Van Avermaet in Tirreno-Adriatico en is er later dit jaar in principe ook bij in de Ronde van Vlaanderen.

Voor Van Avermaet is de grote doelstelling dit jaar om vooral bij zichzelf het beste naar boven te halen. "Je hebt Oliver Naesen die ook wil proberen om weer op niveau te komen." Daarnaast begon Stan Dewulf in goede vorm en zullen enkele helpers hun steentje bijdragen om de hierboven genoemde renners aan zo goed mogelijke resultaten te helpen. "Dat is op papier toch een mooie ploeg."