De inschatting van Van Aermaet: "Hoop normaal niveau te halen, ploeg Van Aert bijna evenwaardig aan Quick-Step"

Zijn eigen mogelijkheden, de sterkte van een Van Aert: hoe schat Greg Van Avermaet de zaken in aan de start van een nieuw seizoen? Dat deed de olympische kampioen van 2016 uit de doeken in een digitale persbabbel. Zijn normaal niveau halen is zijn grootste wens.

Van Avermaet geeft eerlijk toe dat het een aparte situatie is voor hem in het begin van 2022. "Nadat ik vorig jaar gesukkeld heb met resultaten halen in het tweede deel van het jaar, is het nu kijken hoe het gaat lopen. Er zijn nog veel vraagtekens. Ik kan niet zeggen: ik ga daar en daar al meedoen voor de overwinning. Ik hoop wel al enkele resultaten te rijden, van daaruit op te bouwen en dan wel mee te doen voor de overwinning."

Het is al twee jaar dat Van Avermaet het zonder zege moet stellen. "Ik rijd ook vaak op WorldTour-niveau, het is dus niet zo simpel om te winnen." Als je hem vraagt naar de koers die hij het liefst zou winnen, moet hij niet lang nadenken. "Ik heb de Ronde van Vlaanderen nog niet gewonnen. Als ik één koers moet uitkiezen, blijft dat de Ronde."

KLASSIEKERS DRAAIEN NIET ENKEL OM WOUT EN MATHIEU

Ook dit jaar zet hij dus in op de klassiekers. Daar zal hij dan ook een Van Aert en Van der Poel tegenkomen. "We weten dat Wout en Mathieu de beste renners zijn, maar er zijn er nog. Mathieu won vorig jaar de Strade en Wout Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race, maar je had ook Asgreen en Pidcock die klassiekers wonnen."

Opdracht 1 is om zelf weer in orde te zijn. "Ik hoop mijn normaal niveau te halen. Dan denk ik dat ik hen kan verslaan, al moet ik eerst zien dat ik weer mijn niveau haal. De ploeg van Wout van Aert is bijna evenwaardig aan die van Quick-Step. Dat gaat in de finales wel wat veranderen. Wij hebben ook wel een goede ploeg. Het is misschien niet hetzelfde als bij Jumbo-Visma en Quick-Step, maar we hebben een goed collectief."