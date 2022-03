Wout van Aert kwam binnen op 24 minuten: "Alles gaat eigenlijk prima"

Wout van Aert had op voorhand aangegeven dat hij niet echt bezig was met de leiderstrui en dat is ook zo uitgedraaid.

Van Aert had maar liefst 24 minuten achterstand op ritwinnaar Brandon McNulty in de vijfde etappe van Parijs-Nice. “Het was een beetje van alles”, klonk het achteraf. “Het was een zware dag, we moesten als ploeg veel werk verzetten om de sterke kopgroep te controleren.” “Op die lastige klim accelereerde Arkéa Samsic en op dat moment begon ik de benen te voelen. Mijn hoofd nam het vervolgens over en ik nam de beslissing om het wat rustiger aan te doen tot de finish.” Roglic nam de leiderstrui over van Van Aert. “Ik zal hem waar nodig nog helpen in het weekend, maar momenteel doet Primoz het heel goed. Alles gaat eigenlijk prima.” De focus ligt volledig op de grote klassiekers. “Die komen direct na deze wedstrijd, dus daar ben ik wel mee bezig. Persoonlijk focus ik mij vooral op de klassiekers die gaan komen.”