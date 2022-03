Liefst 18 renners kwamen niet aan de start in Parijs - Nice: "Dat is net een positieve evolutie"

In Parijs-Nice was het een bijltjesdag, met 18 renners die niet vertrokken en nog eens 5 die opgaven onderweg.

18 renners die niet starten in een rit in de World Tour, dat is eigenlijk ongezien. En het was niet eens een afsluitende dag.

Vatbaarder

"Door de coronamaatregelen die de voorbije jaren getroffen geweest zijn, hebben we veel minder immuniteit opgebouwd. Nu de restricties wegvallen, zijn we dan veel vatbaarder voor de klassieke virussen en bacteriën", aldus ploegdokter Maarten Meirhaeghe bij Lotto-Soudal tegen Sporza.

“De wetenschap evolueert natuurlijk. Ik denk dat het vroeger misschien toch anders was. We weten dat er ritmestoornissen kunnen ontstaan als je een virale infectie hebt en toch met koorts fietst. Ploegen halen coureurs sneller uit koers. Dus dit is een positieve evolutie.”