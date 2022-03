"Schrijf Pogacar maar op voor Ronde van Vlaanderen": weinig redenen om aan fenomeen te twijfelen, al is er één dingetje ...

Steeds meer analisten zijn volop overtuigd van de mogelijkheden van Tadej Pogacar, ook voor het klassieke werk. Rest de vraag: maakt hij nu echt al aanspraak?

"Hij komt niet naar de Ronde van Vlaanderen om Oudenaarde te bezichtigen en een mattentaart te eten in Geraardsbergen", aldus Dirk De Wolf in Extra Time Koers. "Dat is ook wat Philippe Gilbert zegt."

"Kasseien bergop rijden is toch nog iets anders", aldus José De Cauwer. "Maar hij is niet nerveus te krijgen en dat is een troef."

© photonews

Eerder hadden Michel Wuyts en Tom Boonen in hun podcast al duidelijk gemaakt hem op te schrijven voor de Ronde van Vlaanderen. En zijn gewezen ploegleider Allan Peiper is ook duidelijk: "Hij zal meteen meespelen voor de overwinning in de Ronde."

De ploeg van UAE is sterker geworden en kan zich daardoor mogelijk ook in de Ronde van Vlaanderen meer handhaven. Verder is Pogacar op zich gewoon een absolute klasbak.

Zijn er dan geen redenen tot twijfelen? Niet echt, of toch eentje. De specifieke voorbereiding kan roet in het eten gooien.

Voorbereiding

Voor Wout van Aert is het in Parijs-Nice nu al duidelijk dat alles op de Ronde van Vlaanderen staat, er is mogelijk de komst van Mathieu van der Poel en ook renners als Asgreen kunnen alles op zo'n race zetten.

Pogacar moet dan weer veel meer doen. De eindzege in de Tirreno pakken, maar ook later in de Tour de France drie weken alles op alles zetten. En dan kan je niet ook in de Ronde 100% zijn. Al is Pogacar ook op 90% al heel gevaarlijk natuurlijk ...